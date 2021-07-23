В Литве задержали контрабандные белорусские сигареты почти на 1,5 млн евро

На таможенном посту «Мядининкай» задержали крупную партию контрабандных белорусских сигарет — более 414 тысяч пачек ориентировочной стоимостью почти 1,5 млн евро, сообщает сайт таможенного департамента Министерства финансов Литвы.

Фото: lrmuitine.lt

Нелегальный груз вез гражданин России. У него были документы на транзитную перевозку из Москвы в Калининградскую область 1152 коробок вафельных пирожных. Таможенников насторожило , что заявленный товар перевозился не в рефрижираторе, а в обычном тентованном полуприцепе.

После прохождения системы рентген-контроля и осмотра коробок выяснилось, что вместо кондитерских изделий водитель перевозил контрабандные сигареты Minsk Capital MS.

Предварительное расследование ведут криминальная служба таможенного департамента и Вильнюсская окружная прокуратура.

Водитель был задержан на два дня, затем его отпустили под подписку о невыезде, изъяв документы и получив залог.

Как сообщалось, 12 июля литовские таможенники и пограничники обнаружили контрабандные белорусские сигареты почти на 2 млн евро на пункте пропуска «Райгардас» (с белорусской стороны «Привалка») в грузовике, за рулем которого был гражданин Беларуси. Водитель заявлял, что везет транзитом через Литву в Польшу 20,5 тонны древесины.

При первичном осмотре таможенники и пограничники сочли груз подозрительным — по глухому звуку они предположили, что внутри могут быть полости. Детальный осмотр подтвердил подозрения: под слоем древесины были обнаружены тайники с сигаретами Minsk Capital MS.

«По предварительным данным (разборка тайников и подсчет сигарет еще не завершены), всего с помощью грузовика можно было перевезти около 560 тысяч пачек сигарет, стоимость которых с учетом налогов составляет 1,94 млн евро», — отмечали в департаменте.