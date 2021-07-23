В Токио стартовали летние Олимпийские игры

Игры в Токио были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа. Японская заявка опередила мадридскую и стамбульскую.

Фото: НОК Беларуси

Беларусь на Играх представят 108 спортсменов. Это антирекорд за все время самостоятельных выступлений.

На предыдущие летние Олимпийские игры Беларусь ездила со следующим количеством спортсменов: 1996 год — 157, 2000 год — 139, 2004 год — 151, 2008 год — 177, 2012 год — 160, 2016-й — 120.

Лидерами нынешней сборной являются представители гребли на байдарках и каноэ, а также опытные легкоатлеты. На медали претендует и третья ракетка мира Арина Соболенко. Виктория Азаренко и Александра Саснович отказались от выступления на Олимпиаде.