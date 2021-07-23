В отношении оршанского журналиста Игоря Казмерчака прекратили уголовное дело

Уголовное дело в отношении правозащитника и редактора независимого сайта Оrsha.eu Игоря Казмерчака прекращено, сообщил он в «Фейсбуке».

По словам оршанского активиста, об этом он узнал из заказного письма, присланного из милиции. Такое же письмо получил активист из райцентра Дубровно Михаил Чемурако. Оба были задержаны в рамках одного дела и провели за решеткой 72 часа, передает БелаПАН .

8 июля Казмерчак был задержан по делу, возбужденному по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества). В этот день сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели дома у журналиста обыск, изъяли ноутбук и мобильный телефон.

Тогда же прошел обыск у сотрудника сайта Оrsha.eu Дениса Дубкова, также с изъятием техники. После допроса он был отпущен.

В течение двух дней, 8 и 9 июля, были проведены обыски в редакциях и (или) у журналистов 12 СМИ, преимущественно региональных. Было задержано 15 человек, в том числе руководители сайта «Наша Ніва».