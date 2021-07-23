В Беларуси официально зарегистрировано 1103 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1103 новых случая COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1166 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

22 июля было зарегистрировано 1069 новых случаев, 21 июня — 975, 20-го — 600, 19-го — 658, 18-го — 953, днем ранее — 1021. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 438 767, выздоровело 432 655 человек. Умерло 3376 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 976 тестов на коронавирус (днем ранее — 17 133). С начала эпидемии сделано 7 168 204 теста.

По информации Минздрава, в Беларуси 832,2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,3 млн.