Во время съемок в детском хосписе задержали фотографа Ксению Голубович 23.07.2021 / 15:50 / Общество Просмотров: 120 A- A+ Силовики задержали фотографа Ксению Голубович. По информации «Новага Часу», представители власти пришли за Ксенией во время съемок в детском хосписе. Вероятно, ее повезли домой на обыск. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Новы час хоспис задержания журналистов Персона: Ксения Голубович Другие материалы на эту тему: БАЖ: за последние 10 дней у журналистов проведено 63 обыска Международные организации призывают освободить журналиста Александрова Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова Борисевич приговорена к шести месяцам колонии, Сорокин — к двум годам