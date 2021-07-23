Во время съемок в детском хосписе задержали фотографа Ксению Голубович

/ Общество
Просмотров: 120

Силовики задержали фотографа Ксению Голубович.

По информации «Новага Часу», представители власти пришли за Ксенией во время съемок в детском хосписе. Вероятно, ее повезли домой на обыск.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Новы час хоспис задержания журналистов Персона: Ксения Голубович

Другие материалы на эту тему:

БАЖ: за последние 10 дней у журналистов проведено 63 обыска

БАЖ: за последние 10 дней у журналистов проведено 63 обыска

Международные организации призывают освободить журналиста Александрова

Международные организации призывают освободить журналиста Александрова

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова

Борисевич приговорена к шести месяцам колонии, Сорокин — к двум годам

Борисевич приговорена к шести месяцам колонии, Сорокин — к двум годам