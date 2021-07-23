Известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые власти решили ликвидирвать

/ Общество
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По состоянию на 13:00 известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые влассти приняли решение ликвидировать.

Список опубликован в телеграм-канале «Вясна/Правы чалавека ў Беларусі»:

  • просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;
  • просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» ;
  • правозащитная организация Human Constanta;
  • Центр экологических решений;
  • Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;
  • благотворительный проект «Имена»;
  • Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт» (Youth Labor Rights);
  • Европейский молодежный парламент (European Youth Parliament Belarus);
  • культурно-просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб»;
  • информационно-культурный центр «ИнициАрт»;
  • социально-информационное учреждение «ТаймАкт»;
  • Национальный молодежный совет «РАДА»;
  • Офис по правам людей с инвалидностью;
  • Центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог»;
  • частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;
  • культурно-просветительский проект «Арт Сядзiба»;
  • Центр регионального развития ГДФ;
  • Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;
  • Мастерская социального кино;
  • социально-культурное учреждение развития белорусского языка и культуры «Мова Нанова»;
  • бизнес-школа ИПМ;
  • учреждение «Городское развитие»;
  • учреждение «Территория прав»;
  • консультационно-просветительское учреждение по охране природы «Экаасяроддзе»;
  • просветительское учреждение «Социальные интервенции»;
  • региональный центр экспертизы «Экодемия»;
  • культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;
  • культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;
  • культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее будущее»;
  • информационно-просветительское учреждение «Пенсионный случай»;
  • Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;
  • частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;
  • частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;
  • Могилевский молодежный центр;
  • социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;
  • частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;
  • правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;
  • центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;
  • культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;
  • частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации республиканского общественного объединения «Белорусский ПЕН-центр» и ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также о приостановлении деятельности движения «За Свободу».

 

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: власть-общество общественные организации

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