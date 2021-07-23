Известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые власти решили ликвидирвать
По состоянию на 13:00 известно уже о более 40 неправительственных организациях, которые влассти приняли решение ликвидировать.
Список опубликован в телеграм-канале «Вясна/Правы чалавека ў Беларусі»:
- просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;
- просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» ;
- правозащитная организация Human Constanta;
- Центр экологических решений;
- Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;
- благотворительный проект «Имена»;
- Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт» (Youth Labor Rights);
- Европейский молодежный парламент (European Youth Parliament Belarus);
- культурно-просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб»;
- информационно-культурный центр «ИнициАрт»;
- социально-информационное учреждение «ТаймАкт»;
- Национальный молодежный совет «РАДА»;
- Офис по правам людей с инвалидностью;
- Центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог»;
- частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;
- культурно-просветительский проект «Арт Сядзiба»;
- Центр регионального развития ГДФ;
- Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;
- Мастерская социального кино;
- социально-культурное учреждение развития белорусского языка и культуры «Мова Нанова»;
- бизнес-школа ИПМ;
- учреждение «Городское развитие»;
- учреждение «Территория прав»;
- консультационно-просветительское учреждение по охране природы «Экаасяроддзе»;
- просветительское учреждение «Социальные интервенции»;
- региональный центр экспертизы «Экодемия»;
- культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;
- культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;
- культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее будущее»;
- информационно-просветительское учреждение «Пенсионный случай»;
- Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;
- частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;
- частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;
- Могилевский молодежный центр;
- социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;
- частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;
- правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;
- центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;
- культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;
- частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».
Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации республиканского общественного объединения «Белорусский ПЕН-центр» и ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также о приостановлении деятельности движения «За Свободу».