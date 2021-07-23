Власти начали массовую ликвидацию общественных организаций
Десятки общественных организаций, во многих из которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В отношении организаций, зарегистрированных в Минске, решения приняты Минским горисполкомом и датированы одним числом - 22 июля.
Так, в процессе ликвидации находятся
- просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;
- правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”«);
- просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» (ОЕЭК);
- Офис по правам людей с инвалидностью;
- Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт»;
- Белорусский национальный совет «РАДА»;
- Центр европейских исследований;
- социально-благотворительное учреждение «ИменаМедиа»;
- журналистская мастерская «Пресс-клуб»;
- Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;
- информационно-культурный центр «ІніцыАрт»;
- Youth Labor Rights;
- European Youth Parliament;
- Центр экологических решений;
- правозащитная платформа «Территория прав»;
- Молодежная правовая инициатива;
- консультативно-просветительское учреждение по охране природы «Экосреда»;
- просветительского учреждения «Социальные интервенции»;
- информационно-просветительское учреждение «Амарока»;
- частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;
- Центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;
- культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;
- Центр стратегических и внешнеполитических исследований;
- культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;
- региональный центр экспертизы «Экодемия»;
- культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;
- культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее Будущее»;
- информационное просветительское учреждение «Пенсионный случай»;
- Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;
- частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;
- частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;
- Могилевский молодежный центр;
- социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;
- частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;
- Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;
- правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;
- частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».
- Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».
Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».
Минюст также подал в суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу».