Власти начали массовую ликвидацию общественных организаций

/ Общество
Просмотров: 305

Десятки общественных организаций, во многих из которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отношении организаций, зарегистрированных в Минске, решения приняты Минским горисполкомом и датированы одним числом - 22 июля.

Так, в процессе ликвидации находятся

  • просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;
  • правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”«); 
  • просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» (ОЕЭК); 
  • Офис по правам людей с инвалидностью; 
  • Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт»; 
  • Белорусский национальный совет «РАДА»; 
  • Центр европейских исследований;
  • социально-благотворительное учреждение «ИменаМедиа»;
  • журналистская мастерская «Пресс-клуб»;
  • Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;
  • информационно-культурный центр «ІніцыАрт»;
  • Youth Labor Rights;
  • European Youth Parliament;
  • Центр экологических решений;
  • правозащитная платформа «Территория прав»;
  • Молодежная правовая инициатива;
  • консультативно-просветительское учреждение по охране природы «Экосреда»;
  • просветительского учреждения «Социальные интервенции»;
  • информационно-просветительское учреждение «Амарока»; 
  • частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;
  • Центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»; 
  • культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»; 
  • Центр стратегических и внешнеполитических исследований;
  • культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»; 
  • региональный центр экспертизы «Экодемия»; 
  • культурно-просветительское учреждение «Крэсы»; 
  • культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее Будущее»; 
  • информационное просветительское учреждение «Пенсионный случай»;
  • Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»; 
  • частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;
  • частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;
  • Могилевский молодежный центр; 
  • социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»; 
  • частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»; 
  • Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»; 
  • правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;
  • частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».
  • Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

Минюст также подал в суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу».
 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: власть-общество общественные организации

Другие материалы на эту тему:

Власти зачищают третий сектор накануне большого политического шухера?

Власти зачищают третий сектор накануне большого политического шухера?

Зачистка. Власти хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

Зачистка. Власти хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

​​​​​​​Пустые слова о самобытности. На деле власти подавляют белорусский дух

​​​​​​​Пустые слова о самобытности. На деле власти подавляют белорусский дух

Власти хотят сделать экстремистами миллионы белорусов?

Власти хотят сделать экстремистами миллионы белорусов?