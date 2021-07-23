Власти начали массовую ликвидацию общественных организаций

Десятки общественных организаций, во многих из которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В отношении организаций, зарегистрированных в Минске, решения приняты Минским горисполкомом и датированы одним числом - 22 июля.

Так, в процессе ликвидации находятся

просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;

правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”«);

просветительского учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации» (ОЕЭК);

Офис по правам людей с инвалидностью;

Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт»;

Белорусский национальный совет «РАДА»;

Центр европейских исследований;

социально-благотворительное учреждение «ИменаМедиа»;

журналистская мастерская «Пресс-клуб»;

Центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;

информационно-культурный центр «ІніцыАрт»;

Youth Labor Rights;

European Youth Parliament;

Центр экологических решений;

правозащитная платформа «Территория прав»;

Молодежная правовая инициатива;

консультативно-просветительское учреждение по охране природы «Экосреда»;

просветительского учреждения «Социальные интервенции»;

информационно-просветительское учреждение «Амарока»;

частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;

Центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;

культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;

Центр стратегических и внешнеполитических исследований;

культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;

региональный центр экспертизы «Экодемия»;

культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;

культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее Будущее»;

информационное просветительское учреждение «Пенсионный случай»;

Центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;

частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;

частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;

Могилевский молодежный центр;

социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;

частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;

Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;

правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;

частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи».

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

Минюст также подал в суд иск о приостановлении деятельности движения «За Свободу».

