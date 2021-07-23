Литва озабочена увеличением числа авиарейсов из Багдада в Минск

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в телефонном разговоре вечером 22 июля с главой внешнеполитического ведомства Ирака Фуадом Хусейном выразил «глубокую озабоченность» увеличением количества авиарейсов из Багдада в Минск.

Ландсбергис, который встречался с Хусейном в Ираке 15 июля в связи с проблемой нелегальной миграции из Беларуси в Литву, вновь призвал его решить вопрос воздушного канала миграции из Багдада в белорусскую столицу, сообщил МИД Литвы.

По словам главы литовской дипломатии, собеседник пообещал в ближайшее время выяснить мотивы перевозчиков и ответить на запрос о приезде делегации экспертов.

«Я еще раз повторил, что участие в любой возможной преступной схеме Беларуси наносит особый ущерб репутации Ирака как страны, заявившей о приверженности пути демократии и мира. Не только Литва, весь Европейский союз ожидает, что Багдад примет меры против организаторов преступной сети, занимающейся контрабандой людей», — сказал Ландсбергис.

Авиакомпания Iraqi Airways увеличила с двух до четырех в неделю количество авиарейсов в Минск. На ближайшие дни все билеты проданы. Их стоимость с учетом сборов составляет 426,6 доллара. Еще одна иракская авиакомпания, Fly Baghdad, летает в белорусскую столицу дважды в неделю, отмечает БелаПАН .

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2338 нелегалов — в 29 раз больше, чем за весь 2020-й (81). Среди задержанных 56% — граждане Ирака (1307).