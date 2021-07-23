Известный экономист Ярослав Романчук уехал из Беларуси

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Известный белорусский экономист, руководитель исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук покинул страну.

Фото myfin.by

Сейчас он находится в Киеве, куда вылетел через Россию.

15 июля в квартире Романчука был проведен обыск. Он до сих пор не знает, в связи с расследованием какого именно дела к нему приходили силовики.

«Вот это особенность Беларуси, что обыск может быть с любой позиции, а в контексте принимаемых законодательств о национальной и информационной безопасности я нарушаю такого рода положения практически десять раз в день», — отметил Романчук в комментарии «Настоящему времени».

 

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: экономист политическая эмиграция Персона: Ярослав Романчук

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