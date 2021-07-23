Лига конференций: три из четырех белорусских клубов проиграли первые матчи

22 июля четыре белорусских клуба провели первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» на выезде проиграло датскому «Копенгагену» — 1:4. Единственный гол белорусского клуба на второй добавленной ко времени матча минуте забил бразильский полузащитник Фабрисио Оуа, вышедший на замену. Ответный матч состоится 29 июля в Казани на стадионе «Центральный».

Брестское «Динамо» также на выезде потерпело поражение от чешского клуба «Виктория» из Пльзени — 1:2. У брестчан забил Александр Шестюк. Ответный матч пройдет 29 июля в Ереване.

Борисовский БАТЭ в выездном матче обыграл грузинский клуб «Динамо» из Батуми — 1:0. Победу белорусской команде на 83-й минуте принес Павел Нехайчик. На матче присутствовало много белорусских болельщиков с национальными бело-красно-белыми флагами. Ответная игра состоится 29 июля на «Борисов-Арене».

Павел Нехайчик празднует гол вместе с белорусскими болельщиками

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» в домашнем матче, который прошел в венгерском Мишкольце, уступил люксембургскому клубу «Фола» — 1:2. У солигорчан на 67-й минуте отличился Игорь Стасевич. Ответная игра пройдет 29 июля в Эше.

Белорусские клубы вынуждены проводить домашние матч еврокубков в этом сезоне на нейтральных полях в связи с невозможностью авиасообщения между Беларусью и странами западной Европы.