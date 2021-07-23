Тихановская: сколько еще международных отношений России придется испортить ради поддержки человека, который проиграл выборы?

Освободить экстрадированного из России в Беларусь борца Алексея Кудина призвала Светлана Тихановская.

Как сообщила пресс-службы Тихановской, 22 июля белорусский демократический лидер встретилась с членами комитета по международным отношениям Конгресса США Грегори Миксом и Майклом Маккоулом. Стороны обсудили «помощь, которую США могут оказать белорусам, а также точечные и секторальные санкции против режима».

Тихановская рассказала конгрессменам историю Алексея Кудина — бойца ММА, который попал под уголовное преследование: «Вопреки решению Европейского суда по правам человека Россия тайно выдала режиму Алексея Кудина, которого дома ждет жена и пятеро детей. Хотя именно вчера его должны были выпустить на свободу по окончании максимально допустимого шестимесячного срока содержания под стражей».

«На многих встречах в Вашингтоне, отвечая на вопрос о позиции России, я говорила, что она еще может занять конструктивную позицию в решении белорусского кризиса. Конструктивная позиция — это не выдавать человека в страну, где людей в тюрьмах пытают и бьют, в обход запрета ЕСПЧ. Сколько еще международных отношений России придется испортить ради поддержки человека, который проиграл выборы? Алексей Кудин не заслужил ни уголовного преследования, ни экстрадиции. Как и тысячи без вины задержанных людей, он должен выйти на свободу», — заявила Тихановская.

Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , отвечая на вопрос, при каких условиях Москва может пойти на диалог с Тихановской, что «у нас, правда, нет желания способствовать легитимизации беглых оппозиционеров».