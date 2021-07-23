Минюст намерен ликвидировать Белорусский ПЕН-центр

Министерство юстиции подало иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра.

Заместитель председателя организации Татьяна Нядбай на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала копию уведомления из Верховного суда.

«Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску Министерства юстиции Республики Беларусь к Республиканскому общественному объединению “Белорусский ПЕН-центр” о ликвидации», — говорится в уведомлении.

14 июля силовики произвели обыск по юридическому адресу Белорусского ПЕН-центра. У представителей ГУБОПиК МВД было постановление на обыск, подписанное генпрокурором. Однако в связи с пандемией организация уже больше года работает в дистанционном режиме, поэтому по юридическому адресу никого из сотрудников не было.

По словам Нядбай, силовики провели обыск в другой организации, у которой такой же юридический адрес, конфисковали всю технику, а сотрудники этой организации стали свидетелями.

Известно о возбуждении дела по ряду статей, в том числе ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361-1, ст. 362 УК и других.

19 июля стало известно об аресте счетов Белорусского ПЕН-центра и некоторых других НГО, в которых прошли обыски, отмечает БелаПАН .