Количество политзаключенных в Беларуси достигло 587

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Еще восемь человек включено в список политзаключенных.

22 июля белорусское правозащитное сообщество признало таковыми Никиту Гончарова, Вадима Жилинского, Артема Климчука, Дмитрия Князева, Дмитрия Панько, Сергея Пацукевича, Игоря Гонтового и несовершеннолетнего Максима Шатохина.

Все они осуждены по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки), Гонтовой — также по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Общее количество политзаключенных достигло 587, отмечает БелаПАН.

 

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Никита Гончаров Вадим Жилинский Артем Климчук Дмитрий Князев Дмитрий Панько Сергей Пацукевич Игорь Гонтовой Максим Шатохин

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