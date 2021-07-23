Адвокаты посетили журналистов Груздиловича и Студинскую, но к делу не допущены

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Адвокаты 22 июля посетили в ИВС ГУВД Мингорисполкома задержанных журналистов «Радыё Свабода» Олега Груздиловича и Инессу Студинскую, однако к уголовному делу пока не допущены, поэтому неизвестно, за что те задержаны и в чем подозреваются, сообщает редакция.

Алесь Дащинский, Инесса Студинская, Олег Груздилович

Утром 22 июля родственники смогли отдать в ИВС передачи для Груздиловича, Студинской и еще одного сотрудника радиостанции Алеся Дащинского. К нему адвокат попал 21 июля.

По сведениям редакции, Студинская объявила голодовку протеста.

Журналисты белорусской службы «Свободы» были задержаны 16 июля. В тот же день в офисе редакции на проспекте Независимости прошел обыск, напоминает БелаПАН.

 

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: Радыё Свабода задержание журналистов Персона: Алесь Дащинский Инна Студинская Олег Груздилович

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