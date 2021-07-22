Двое детей мигрантов доставлены в Литве в реанимацию: в Беларуси люди в масках якобы дали им по две таблетки

В четверг утром пограничники Кабеляйской заставы задержали в Варенском районе 11 граждан Ирака и четверо граждан РФ (чеченцев).

«Всех иностранцев доставили на заставу. На заставе взрослые мигранты сообщили, что их дети плохо себя чувствуют. Дети были вялыми, не могли общаться. Пограничники вызвали скорую. Врачи увезли детей в Алитусскую больницу и поместили в реанимации», – сказано в сообщении СОГГ.

Сейчас состояние детей оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Родители детей рассказали пограничникам, что перед переходом границы, сопровождавшие их до границы люди в масках дали детям по две таблетки. После этого мигранты перешли границу Литвы.

Таблетки детям дали, чтобы они были спокойнее и не помешали переходу через границу. Еще одну таблетку дали родителям, чтобы они дали ее детям во время перехода по территории Литвы. Эту таблетку пограничники передали врачам.

В Литву из Беларуси в этом году незаконно пришли 2300 нелегальных мигрантов, пишет DELFI .

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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