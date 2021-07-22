Союз журналистов Германии: происходящее с коллегами в Беларуси более чем прискорбно

Союз журналистов Германии (DJV) подверг резкой критике действия белорусских властей, обрушивших волну обысков на коллег из Беларуси.

«Мы решительно осуждаем эти атаки на свободу прессы в Беларуси. Они должны немедленно прекратиться. И ЕС, и немецкое правительство не должны молчать. Они должны повлиять на белорусские власти, чтобы те наконец прекратили давить на журналистов», — заявил замглавы пресс-службы DJV Пауль Эшенхаген в ответ на запрос DW .

«То, что сейчас происходит с коллегами-журналистами в Беларуси, более чем прискорбно. Совершенно очевидно, что их хотят запугать, чтобы они не могли работать. Их работа — это осуществление основных прав граждан, к которым в международном сообществе относятся свобода слова и выражения мнения. У людей в Беларуси есть право узнать из независимых источников, что происходит в их стране», — подчеркнул глава DJV Франк Ибераль.

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