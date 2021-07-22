Марси Каптур: президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы в Беларуси

/ Политика
Просмотров: 47

В ходе встречи кокуса «Друзья Беларуси» (межпартийной группы нижней палаты конгресса США) с находящейся с визитом в США Светланой Тихановской, было заявлено о необходимости поддержки белорусского народа.

Так, в частности, конгрессвумен-демократ Марси Каптур провела параллель между крушением берлинской стены и нынешней ситуацией в Беларуси, заключающуюся в том, что прогресс и желание людей быть свободными не остановить, пишет «ГА».

«Я думаю, что президент Байден должен четко заявить о необходимости продвижения свободы и праве белорусского народа выбирать своих лидеров без принуждения. А США, как государство, должны принять закон о финансовой помощи народу Беларуси, — заявила Каптур. — Я также думаю, что жители Европы, США и Канады должны объединиться единым фронтом, и стать голосом свободы и суверенитета Беларуси, как нации, без всякого вмешательства извне».

Как ранее сообщалось, 14 июля конгрессмены Билл Китинг, Марси Каптур, Крис Смит и Джо Уилсон объявили о создании двухпартийного кокуса «Друзья Беларуси», в который могут войти все конгрессмены, поддерживающие демократическое движение в Беларуси и призывающие к ответу режим Александра Лукашенко за репрессии против оппозиции и нарушения прав человека.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США Друзья Беларуси Персона: Марси Каптур Билл Китинг Крис Смит Джо Уилсон

Другие материалы на эту тему:

Кто будет решать белорусский вопрос — Москва или Вашингтон?

Кто будет решать белорусский вопрос — Москва или Вашингтон?

Глава Госдепа: США поддерживают стремление белорусов к свободе и демократии

Глава Госдепа: США поддерживают стремление белорусов к свободе и демократии

Договорились ли Путин и Байден, что делать с Беларусью?

Договорились ли Путин и Байден, что делать с Беларусью?

Тихановская призвала США разработать пакет помощи для демократической Беларуси

Тихановская призвала США разработать пакет помощи для демократической Беларуси