Количество официально зарегистрированных в Беларуси случаев COVID-19 снова превысило тысячу

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1069 новых случаев COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1202 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

21 июля было зарегистрировано 975 новых случаев, 20 июля — 600, 19-го — 658, 18-го — 953, 17-го — 1021, днем ранее — 1276. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 437 664, выздоровело 431 489 человек. Умерло 3365 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 133 теста на коронавирус (днем ранее — 19 559). С начала эпидемии сделано 7 151 228 тестов.