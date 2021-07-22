Правительство предложило увеличить число сотрудников Министерства по налогам и сборам

Александру Лукашенко на совещании с руководством Совета министров 22 июля предложено увеличить численность Министерства по налогам и сборам «для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования».

«Я хотел бы услышать мотивацию. Вы знаете мое отношение к увеличению численности министерств и ведомств, — заметил Лукашенко. — Прошу пояснить, как дополнительные чиновники Министерства по налогам и сборам упростят отношения граждан с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования».

«Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны, и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов — от ядерной безопасности до наращивания экспорта».

Один из проектов указов, который обсудили участники совещания, направлен на корректировку законодательства о холдингах, сообщает пресс-служба. В документ включены положения, касающиеся совершенствования правового статуса холдингов, порядка их создания и функционирования, особенностей работы холдингов с участием государства. «Вы мое отношение знаете. Законодательство, во-первых, не должно часто меняться. И, во-вторых, если мы его дополняем или изменяем, то следует убедиться, что учтено все», — заявил по этому поводу Лукашенко.