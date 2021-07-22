Трое минских подростков отравились метадоном

В Минске трое парней 16 и 17 лет попали в больницу после употребления метадона. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что запрещенное вещество подросткам продал их знакомый, 18-летний житель Минска. После употребления подростков госпитализировали, один из них все еще находится в критическом состоянии.

В отношении дилера возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

По данным МВД, в текущем году зафиксирован рост числа передозировок наркотиков (+36,9 %), при этом среди подростков такие цифры выросли в четыре раза, а число летальных исходов увеличилось на треть.