Трое минских подростков отравились метадоном
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В Минске трое парней 16 и 17 лет попали в больницу после употребления метадона. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД.
Выяснилось, что запрещенное вещество подросткам продал их знакомый, 18-летний житель Минска. После употребления подростков госпитализировали, один из них все еще находится в критическом состоянии.
В отношении дилера возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
По данным МВД, в текущем году зафиксирован рост числа передозировок наркотиков (+36,9 %), при этом среди подростков такие цифры выросли в четыре раза, а число летальных исходов увеличилось на треть.