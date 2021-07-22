Количество интернет-магазинов в Беларуси превысило 25 тысяч

За последние пять лет количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось в два с половиной раза, до 25 539, сообщила 22 июля на пресс-конференции в Минске начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

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Она отметила, что удельный вес розничного товарооборота интернет-торговли за пять лет также вырос в два с половиной раза и в 2020 году составил 5,4% в общем товарообороте, передает БелаПАН .

«Наблюдается рост, которому способствовала в том числе пандемия коронавируса. Сегмент интернет-торговли продолжает развиваться и в этом году. За шесть месяцев текущего года количество интернет-магазинов увеличилось на 5,7%, или на 1455 единиц, до 26 994. Это хорошая цифра, разнообразие большое, конкуренция развита», — сообщила Гаврильчик.

По ее информации, 47% магазинов принадлежат юрлицам, 53% — индивидуальным предпринимателям. «Интернет-торговля — интересный сегмент для развития малого и среднего предпринимательства», — подчеркнула начальник управления.

Интернет-магазины, напомнила чиновница, обязательно должны быть зарегистрированы в торговом реестре. «Регистрация в реестре — хороший инструмент и для потребителей, чтобы увидеть, работает ли интернет-магазин в правовом поле. Если он не зарегистрирован, потребителю стоит задуматься, стоит ли у такого продавца приобретать товар», — заметила Гаврильчик.

Среди последних новшеств в интернет-торговле она назвала эксперимент по торговле ювелирными украшениями, продажу скоропортящихся продуктов питания, спортивного питания и биологически активных добавок магазинами, у которых есть стационарные объекты торговли.