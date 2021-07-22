Главреда «Нашай нівы» Егора Мартиновича перевели в СИЗО № 1

Главный редактор NN.by Егор Мартинович, задержанный 8 июля, переведен в СИЗО № 1 на ул. Володарского. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал «НН».

Редакция напоминает, что 13 суток Егор «провел к нечеловеческих условиях в изоляторе на Окрестина. При задержании был избит, в СК ему вызывали скорую помощь».

Источник: t.me/nashaniva

Местонахождение начальника отдела маркетинга и рекламы Андрея Скурко, который также был задержан 8 июля, пока неизвестно. Скорее всего, он тоже переведен в СИЗО на Володарского.

Стало также известно, что журналистка сайта радио «Свобода» Инесса Студинская четвертый день голодает в изоляторе на Окрестина в знак протеста. Об этом родным журналистки рассказала женщина, которая находилась с ней в одной камере. Вышедшая на свободу женщина подтвердила информацию о плохих условиях в ИВС — по ночам там холодно, заключенным не выдают матрасы, свет на ночь не выключают.

22 июля Студинская ожидает прихода адвоката.

Сегодня защитник попытается попасть к еще одному журналисту «Свободы» — Олегу Груздиловичу, который тоже содержится на Окрестина.

Пока встретиться с адвокатом удалось только Алесю Дащинскому — третьему задержанному журналисту «Свободы». Встреча состоялась 21 июля и длилась полтора часа, сообщает редакция.

Все трое журналистов были задержаны 16 июля, в их квартирах прошли обыски. В чем они обвиняются, до сих пор не известно.