Житель Гродно задушил подругу после пьянки и поджег квартиру скрыть убийство

Вечером 12 февраля в гродненской квартире обнаружено тело 44-летней местной жительницы. Предварительно было установлено, что смерть женщины носит криминальный характер.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний сожитель погибшей, который рассказал следователю о том, что на протяжении шести лет они проживали вместе, сообщает пресс-служба СК.

Вечером 12 февраля текущего года после совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт, в результате которого мужчина задушил сожительницу. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый положил тело в ванну и поджег квартиру.