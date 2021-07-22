Житель Гродно задушил подругу после пьянки и поджег квартиру скрыть убийство

/ Происшествия
Просмотров: 57

Вечером 12 февраля в гродненской квартире обнаружено тело 44-летней местной жительницы. Предварительно было установлено, что смерть женщины носит криминальный характер.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний сожитель погибшей, который рассказал следователю о том, что на протяжении шести лет они проживали вместе, сообщает пресс-служба СК.

Вечером 12 февраля текущего года после совместного распития спиртных напитков между ними возник конфликт, в результате которого мужчина задушил сожительницу. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый положил тело в ванну и поджег квартиру.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сожительство пьянство убийство Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина

Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина