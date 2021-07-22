Лукашенко: ОАЭ могли бы стать посредником в переговорах с Западом

«Что касается диалога с Европой, вы видите, какой у нас диалог: они обвиняют нас, мы пытаемся оправдаться или отбиться от этих обвинений. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации», — заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia (ОАЭ) 19 июля. Полная версия интервью показана в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» 21 июля.

Отвечая на вопрос о возможности налаживания диалога официального Минска с западными странами с помощью посредников, Лукашенко сказал : «Что касается посредников — я вообще не люблю посредничество всякое, я люблю, когда без посредников идет разговор, чтобы он был не искаженным».

«Но если, уважаемый Имад (главный редактор новостей канала Sky News Arabia Имад аль-Атраш. — ред.), твоя страна будет посредником в этом диалоге, я не откажусь, — добавил Лукашенко. — Потому что это объективные люди, честные и порядочные».

«Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то [Объединенные Арабские] Эмираты могли бы стать таким посредником. Я — за», — заявил он.

Ранее Лукашенко отказывался от посредничества Запада в организации диалога с демократическими силами и выходе на новые выборы под наблюдением ОБСЕ.