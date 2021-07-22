Правозащитники признали политзаключенными еще трех человек

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Еще трех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники. Также они исключили из списка журналиста Андрея Дынько.

В список находящихся под стражей лиц, преследуемых по политическим мотивам, включены Виталий Шишлов (осужден по ст. 293, 342 и 364 Уголовного кодекса на шесть лет лишения свободы по обвинению в участии в массовых беспорядках, групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников милиции), Сергей Децук (три года лишения свободы по ст. 364 за угрозу применения насилия в отношении сотрудников милиции) и Олег Кравцов (три года лишения свободы по ст. 342 и 309 за покушение на организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и подстрекательство к умышленному приведению в непригодное для эксплуатации состояние путей сообщения, средств сигнализации и иного транспортного оборудования).

Из числа политзаключенных выведен главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, освобожденный под обязательство о явке. Он проходит по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).
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Тэги: политзаключенные в Беларуси Персона: Виталий Шишлов Сергей Децук Олег Кравцов