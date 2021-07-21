Минюст подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Министерство юстиции подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) в связи с «непринятием мер по устранению нарушений и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства».

Как сообщила пресс-служба ведомства, за нарушение законодательства об общественных объединениях БАЖ было вынесено письменное предупреждение, и своим письмом в адрес Минюста организация «признала выявленные нарушения и необходимость их устранения», однако не предприняла мер в установленный срок, «что недопустимо».

«Согласно части третьей статьи 27 Закона Республики Беларусь "Об общественных объединениях", общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, организация намерена «до конца сражаться» за свой официальный статус. «Очевидно, что это брутальная расправа над организацией», — заявил он.

По словам Горецкого, Минюст не уведомил БАЖ официально о намерении ликвидировать организацию. Также он подчеркнул, что офис БАЖ все еще опечатан и организация не может устранить нарушения, поскольку у нее нет доступа даже к уставным документам и печати, о чем БАЖ проинформировала Минюст.

Если общественное объединение ликвидируют, БАЖ намерена продолжать работу — «защищать себя и заниматься защитой коллег», отметил Горецкий.

«БАЖ — это не только юридический адрес и регистрация, а 25 лет успешной работы, которая продолжается. Это более 1300 медийщиков, которые остаются в БАЖ несмотря на давление. Уверены, наше сообщество никуда не денется», — сказал представитель ассоциации.

Белорусская ассоциация журналистов — официально зарегистрированная организация, член Международной федерации журналистов.