Сергея Пацукевича приговорили к шести годам лишения свободы за августовские протесты

Суд Московского района Минска 21 июля приговорил 31-летнего Сергея Пацукевича к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Источник: spring96.org

Пацукевич признан виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Дело рассматривала судья Ольга Малашенко, передает БелаПАН .

Его обвинили в участии в протестах 9—10 августа 2020 года в Минске, во время которых он «бросил не менее одного камня в сторону транспорта МВД», находился в месте, где строились баррикады, перекрывал движение, выкрикивал лозунги. Среди доказательств были представлены телефонные разговоры, во время которых Пацукевич рассказывает, что видел и где был 9—10 августа, видеозаписи и протоколы осмотра места событий.

Обвиняемый не признал свою вину в полном объеме. Во время заседания он был постоянно прикован одной рукой к милиционеру, который находился вместе с ним за решеткой.

Защитник Пацукевича заявил, что обвинение не нашло подтверждения во время следственных действий. Метание камня, по мнению адвоката, не может повлечь уничтожение имущества сотрудников ОВД и привести его в полную негодность. Кроме того, не найдено средство совершения преступления и по нему не проведена экспертиза. Адвокат считает, что нельзя говорить и о том, что Пацукевич вооруженным образом сопротивлялся представителям власти.

Согласно рапорту по камерам видеонаблюдения, которые были установлены в местах протестной активности, причастность Пацукевича к событиям не была обнаружена.