Главреда «Нашай гісторыі» Андрея Дынько освободили под обязательство о явке

Главный редактор журнала «Наша гісторыя», а также двух детских журналов редакции «Нашай Нівы» Андрей Дынько освобожден под обязательство о явке, сообщает телеграм-канал «НН».

«Сегодня после 10 утра его забрали из изолятора на Окрестина и отвезли в СК, откуда он недавно вышел. Вероятно, Андрей остается подозреваемым по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения)», — говорится в сообщении.

Руководитель отдела рекламы и маркетинга «НН» Андрей Скурко взят под стражу. Об этом семье сообщил участковый после обращения об исчезновении человека.

Решение в отношении главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича пока не известно. В 13:40 истекли 72 часа, на которые он был задержан. Мартинович не отпущен на свободу, но в то же время ему пока не избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

8 июля в редакции «Нашай нівы», бухгалтерии, дома у Мартиновича, Скурко, Дынько и главного бухгалтера Ольги Ракович прошли обыски. Впоследствии все четверо были задержаны по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й статьям (массовые беспорядки).

Ольга Ракович 16 июля вышла на свободу.

18 июля, спустя 10 дней после задержания, Мартинович, Скурко и Дынько были задержаны повторно — на этот раз на трое суток как подозреваемые в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).

Родственникам Мартиновича и Скурко не сообщили, кому именно был нанесен ущерб, однако стала известна суть претензий в отношении Андрея Дынько. «Оплата за коммунальные услуги помещения, где собирались сотрудники, была по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц. Ущерб нанесен "Минэнерго", сумма 3,5 тыс. рублей», — сообщила «НН».