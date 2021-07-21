В Беларуси зарегистрировали 975 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 975 новых случаев COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1030 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

20 июля было зарегистрировано 600 новых случаев, 19 июля — 658, 18-го — 953, 17-го — 1021, 16-го — 1276, днем ранее — 991. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 436 595, выздоровело 430 287 человек. Умерло 3355 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 559 тестов на коронавирус (днем ранее — 13 385). С начала эпидемии сделано 7 134 095 тестов.

По информации Минздрава, в Беларуси более 807 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,28 млн граждан.