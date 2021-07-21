Первые эшелоны российской армии уже сегодня прибудут в Беларусь для подготовки к учениям «Запад-2021»

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Для подготовки к участию в совместных стратегических учениях «Запад-2021» 21 июля в Беларусь прибудут первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой, сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщалось, в конце мая и середине июня Беларусь посетила российская военная делегация во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. Военный чиновник участвовал в рекогносцировке районов предстоящих учений.

Учения «Запад-2021» пройдут 10—16 сентября на территории Беларуси и России. По информации Минобороны Беларуси, маневры посвящены «применению группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». В их основу положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

В ходе учений предполагается «апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск».

Представители Литвы и Украины неоднократно высказывали опасения в связи с предстоящими учениями.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая 23 июня на IX Московской конференции по международной безопасности, заявил, что учения «Запад-2021» — это «не бряцание оружием», а «нормальная ответная реакция на беспрецедентный рост количества мероприятий оперативной подготовки стран — членов НАТО вблизи наших границ».

Последний раз совместные стратегические учения «Запад» проводили в сентябре 2017 года на территории Беларуси и западных областей России. В маневрах участвовало около 13 тыс. военных.

 

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Тэги: Беларусь-Россия Запад-2021

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