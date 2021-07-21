Ливерпуль исключили из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия в ходе своей 44-й сессии, которая проходит в Фучжоу и в режиме онлайн, принял решение исключить объект «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» из Списка всемирного наследия в связи с необратимой утратой характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта.

Фото liverpoolecho.co.uk

В 2004 году шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII—XIX вв.

В 2012 году этот объект был включен также в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, из-за опасений в связи с проектом Liverpool Waters, в рамках которого часть ливерпульских доков постепенно застраивается современным жилыми и высотными коммерческими зданиями.

К настоящему времени эксперты ЮНЕСКО пришли к выводу, что реализация проекта Liverpool Waters привела к тому, что исторический объект утратил подлинность и целостность.

После Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия, отмечает пресс-служба ЮНЕСКО.