Биржа: доллар и евро продолжают падать
Очередные торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
Вот как они завершили свои сессии 21 июля:
- евро — 2,9794 белорусского рубля (-0,0079 пункта);
- российский рубль — 3,4011 белорусского рубля за 100 российских(-0,0023 пункта);
- доллар — 2,5327 белорусского рубля (-0,0021 пункта).
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