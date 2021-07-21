Биржа: доллар и евро продолжают падать

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Очередные торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.

 

Вот как они завершили свои сессии 21 июля:

  • евро — 2,9794 белорусского рубля (-0,0079 пункта);
  • российский рубль — 3,4011 белорусского рубля за 100 российских(-0,0023 пункта);
  • доллар — 2,5327 белорусского рубля (-0,0021 пункта).

 

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Тэги: курсы валют

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