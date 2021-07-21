Пропавший минчанин найден погибшим в Смолевичском районе

/ Происшествия
Просмотров: 98

Прекращены поиски пропавшего 36-летнего минчанина Сергея Боголюбова.

Мужчина 9 июля находился на Дубровском водохранилище (около деревни Прилепы Смолевичского района), откуда около 23 часов ушел в неизвестном направлении. Больше о его судьбе ничего не было известно.

К поиску пропавшего подключились волонтеры ПСО «Ангел», которые с помощью специального оборудования и обнаружили в воде тело Сергея.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пропал человек утонул Персона: Сергей Боголюбов Город: Смолевичи

Другие материалы на эту тему:

В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер

В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

Пропавший в Бресте слепой россиянин нашелся в Москве

В алтайской реке утонул турист из Гродно

В алтайской реке утонул турист из Гродно

Парень утонул в центре Минска

Парень утонул в центре Минска