Еще 70 нелегалов со стороны Беларуси задержала Литва

За минувшие сутки в Литве задержано 70 мигрантов, незаконно пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.

Из 70 задержанным 62 человека назвались гражданами Ирака или имели при себе документы, подтверждающие принадлежность к этой стране.

Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1.567.

С начала 2021 года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 2.228 нелегалов — примерно в 27,5 раза больше, чем за весь 2020-й. Среди задержанных граждане Ирака (1.215), Конго (182), Камеруна (123), Гвинеи (78), Ирана (74), Сирии (69), Афганистана (69), России (68) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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