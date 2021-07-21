Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент

/ Спорт
Просмотров: 170

Проведение Олимпийских игр все еще под вопросом, заявил генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто.

Поводом для решения об отмене может стать вспышка у спортсменов COVID-19.

В ходе пресс-конференции он заявил, что следит за динамикой заболеваемости (с 1 июля зарегистрирован 71 случай коронавирусной инфекции у людей, аккредитованных для участия в Играх или находящихся там в каком-то качестве).

Несмотря на это заявление, организаторы Олимпиады полностью работают на то, чтобы главные летние старты состоялись.

Некоторые корпоративные спонсоры отказались от планов посетить церемонию открытия в пятницу, а из-за пандемии спортивные соревнования пройдут без зрителей, чтобы минимизировать риски для здоровья, напоминает «Голос Америки».

Напомним, накануне МОК утвердил новый Девиз Олимпийских игр.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Тосиро Муто

Другие материалы на эту тему:

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио