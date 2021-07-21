Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент
Проведение
Поводом для решения об отмене может стать вспышка у спортсменов
В ходе пресс-конференции он заявил, что следит за динамикой заболеваемости (с 1 июля зарегистрирован 71 случай коронавирусной инфекции у людей, аккредитованных для участия в Играх или находящихся там в каком-то качестве).
Несмотря на это заявление, организаторы Олимпиады полностью работают на то, чтобы главные летние старты состоялись.
Некоторые корпоративные спонсоры отказались от планов посетить церемонию открытия в пятницу, а из-за пандемии спортивные соревнования пройдут без зрителей, чтобы минимизировать риски для здоровья, напоминает
Напомним, накануне МОК утвердил