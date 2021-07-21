Глава комитета по иностранным делам Сената США призвал к секторальным санкциям против белорусского режима

/ Политика
Просмотров: 198

«США должны возобновить поддержку гражданского общества в Беларуси и ввести секторальные санкции в ответ на репрессии со стороны правительства», — заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (Демократическая партия) после встречи с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

Предыдущий глава комитета республиканец Джим Риш отметил, что рад был познакомиться с Тихановской, чтобы «обсудить продолжающийся политический кризис в Беларуси».

«Как лидер оппозиции она подверглась жестокому преследованию режимом Лукашенко. США должны предпринять конкретные шаги, чтобы поддержать стремление белорусов к более демократическому будущему», — считает Риш.

Сенатор-демократ Джинн Шейхин, занимавшая пост губернатора штата Нью-Гэмпшир (1997—2003), подчеркнула, что обе крупнейшие американские партии поддерживают видение Тихановской демократии в Беларуси. «Надеюсь, ее фотографии в залах Конгресса посылают Лукашенко четкий мессидж, с кем Соединенные Штаты: с белорусским народом», — отметила политик.

Шейхин встречалась с Тихановской вместе с коллегами по сенату Дэном Салливаном (республиканец) и Диком Дурбином (демократ). Салливан назвал Тихановскую лидером белорусской оппозиции, которая «мужественно противостоит авторитаризму на своей родине и возглавляет мощное движение за демократические перемены, даже находясь в изгнании в Литве».

(Использованы сообщения американских политиков в «Твиттере» и пресс-службы Тихановской.)

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США санкции против режима Лукашенко Персона: Роберт Менендес Светлана Тихановская Джим Риш Джинн Шейхин

Другие материалы на эту тему:

Власти пытаются вывести экспорт нефтепродуктов из-под санкций

Власти пытаются вывести экспорт нефтепродуктов из-под санкций

ЕС обещает новые санкции в ответ на репрессии режима Лукашенко

ЕС обещает новые санкции в ответ на репрессии режима Лукашенко

​​​​​​​Санкции ударили по ИТ-сектору: не поступают платежи из-за рубежа

​​​​​​​Санкции ударили по ИТ-сектору: не поступают платежи из-за рубежа

Кто будет решать белорусский вопрос — Москва или Вашингтон?

Кто будет решать белорусский вопрос — Москва или Вашингтон?