Главреду Hrodna.life вернули изъятую в январе технику, но вручили прокурорское предупреждение

Главному редактору Hrodna.life Алексею Шоте вернули изъятую зимой технику, сообщил портал.

Алексей Шота

Редакция получила назад пять фотокамер, дрон с планшетом, стедикам, телефон, диктофон, флешки, деньги и другие изъятые 29 января вещи. Журналы, настольные игры и календари уничтожены.

Во время визита в РОВД Шоту пригласили к прокурору города Владимиру Клишину. Там главред получил предупреждение об ответственности за нарушение ст. 23.5 Кодекса об административных правонарушениях, ст. 198-1, ст. 361 и ст. 361-4 Уголовного кодекса (статьи за нарушение закона о СМИ, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, содействие экстремистской деятельности; наказание по этим статьям: от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет).

9 июля суд Ленинского района Гродно признал экстремистским телеграмм-канал Hrodna.life. Редакция создала новый — «Гродна Like!".

В середине июня портал Hrodna.life оштрафовали на 14 500 рублей (50 базовых величин) за размещение фотографии с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским. Еще раньше по этому же поводу на 725 рублей (25 базовых величин) оштрафовали редактора проектов портала Ирину Новик.

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