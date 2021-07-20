В Университете имени Гилевича прошел обыск

В частном Университете имени Нила Гилевича прошел обыск, сообщил исполняющий обязанности ректора Олег Трусов на своей странице в «Фейсбуке».

«Забрали некоторые книги из библиотеки. Помещение опечатали», — написал бывший депутат Верховного Совета.

Университет расположен в районе Минского тракторного завода на ул. Щербакова.

В 2017 году Мингорисполком зарегистрировал Университет имени Нила Гилевича в качестве структурного подразделения «Таварыства беларускай мовы». Вскоре был зарегистрирован устав вуза, согласно которому обучение студентов в перспективе должно вестись по 56 специальностям.

Во время «Большого разговора с президентом» 1 марта 2019 года, в котором участвовал Олег Трусов, Александр Лукашенко положительно оценил создание университета. «То, что вы там — это надо поинтересоваться — университет создали сами, не надеясь ни на кого, — ну, это хорошо», — сказал Лукашенко. В то же время он предупредил: «Только чтобы это был, Олег, правильный университет. Ну мы же с тобой уже прожили немало времени. Чтобы русский язык уважали и изучали».