Стасю Губаревич оштрафовали за «пикет» в своей квартире

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Суд оштрафовал Стасю Губаревич, задержанную после обыска по месту прописки ее бывшего мужа, председателя Движения «За Свободу» Юрия Губаревича, на 70 базовых величин (2030 рублей).

«На Стасю оформили одиночный пикет с флагом в квартире», — сообщил БелаПАН политик.

20 июля по месту прописки Губаревича прошел обыск, его бывшую жену увезли в неизвестном направлении. С собой силовики забрали коробку с вещами, была конфискована техника. Сам политик на свободе.

Силовики уже приходили по месту прописки Губаревича 14 июля. «Ко мне пришли. Подробностей не знаю. Дочь одна дома», — написала тогда Стася Губаревич в Facebook.

Тогда силовики уехали до того, как она приехала домой.

В тот же день силовики пришли в офис Движения «За Свободу», провели там обыск и опечатали помещение. Кроме того, обыск прошел дома у заместителя председателя организации Виктора Янчуревича.
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Тэги: движение За Свободу штраф пикет Персона: Стася Губаревич Юрий Губаревич

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