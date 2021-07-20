Из Беларуси на три месяца запретили вывозить гречку и муку

Правительство на три месяца запретило вывоз гречихи и пшеничной муки. Такое решение содержится в постановлении Совета министров № 412 от 19 июля, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

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Согласно документу установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства — члены ЕАЭС и за пределы ЕАЭС муки из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обсушенного, готовых пищевых продуктов из гречихи независимо от страны происхождения указанных товаров, передает БелаПАН .

Исключением является оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов, перемещение в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Ранее постановлением Совета министров от 14 апреля № 221 временно был введен запрет на вывоз пшеницы, гречихи, кукурузы, меслина (смесь ржи и пшеницы), ржи, ячменя, овса, проса, тритикале и прочих злаков.

В прошлом году действовал запрет на вывоз гречки, чеснока и репчатого лука. Тогда запрет объяснили необходимостью защиты внутреннего потребительского рынка.