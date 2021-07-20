Сторонники белоруса Алексея Боленкова устроили драку возле киевского суда

/ Общество
Просмотров: 32

В Киеве у апелляционного административного суда, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошли столкновения между его сторонниками и оппонентами. Пришлось вмешаться полиции.

Перед зданием суда собралось около 50 человек. Сначала стороны начали оскорблять друг друга, потом забросали оппонентов яйцами и распылили газовый баллончик, пишет «Укринформ».

В конфликт вмешались правоохранители.

Напомним, 21 апреля сотрудники СБУ и Нацполиции предупредили Алексея Боленкова о его о принудительном выдворении с территории Украины. Полиция пришла в его квартиру с обыском.

Боленков приехал в Украину в 2017 году после обвинения в попытке поджога налоговой инспекции в Гомеле. Его якобы пытались завербовать для сотрудничества, и когда он отказался, началось уголовное преследование. В Украине он проживал на основании временного вида на жительство.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: анархисты депортация Беларусь-Украина Персона: Алексей Боленков Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Массовый исход в Украину. «В Беларуси происходит гуманитарная катастрофа»

Массовый исход в Украину. «В Беларуси происходит гуманитарная катастрофа»

Конфронтация Минска и Киева: обе стороны понесут потери, выиграет Москва

Конфронтация Минска и Киева: обе стороны понесут потери, выиграет Москва

Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

В Украине и еще десятках стран прошли акции в поддержку белорусов

В Украине и еще десятках стран прошли акции в поддержку белорусов