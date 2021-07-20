«Укрэнерго»: Украина не прибегала к аварийным поставкам или импорту электроэнергии из Беларуси на минувшей неделе

Украина не прибегала к аварийным поставкам или импорту электроэнергии из Беларуси на минувшей неделе, следует из обзора работы украинской энергосистемы за 12—18 июля на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Фото: epravda.com.ua

В компании отметили, что в течение прошлой недели фиксировалось увеличение числа отключенных блоков ТЭС и ТЭЦ — из-за необходимости аварийного ремонта или отсутствия топлива, передает БелаПАН .

Для надежного энергоснабжения потребителей в этих условиях диспетчерский центр «Укрэнерго» перевел работу трех блоков Бурштынской ТЭС с торговой зоны «Остров Бурштынской ТЭС» (выделенная часть украинской энергосистемы, в значительной степени интегрированная в европейскую энергосеть) на внутреннее снабжение, а также увеличил производство электричества на ГЭС. Кроме того, мощность третьего блока Южно-Украинской АЭС повысили с 650 до 1.000 мегаватт, в сеть включили третий блок Ровенской АЭС.

«При этом импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из России и Беларуси не осуществлялся. В течение 12—18 июля диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" не активировал аварийную помощь в ОЭС Украины из России или Беларуси», — подчеркнули в компании.

О том, что Украина, запретившая импорт электричества из Беларуси, прибегла к аварийной помощи белорусской энергосистемы, 16 июля заявил народный депутат от партии «Батьківщина», первый зампредседателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.