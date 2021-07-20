Лукашенко отправляет послов по квартирам для экономии

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Александр Лукашенко 20 июля на совещании о приоритетах внешней политики на современном этапе поручил правительству «серьезнейшим образом подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе».

«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру, и пусть работают. Пойдет [сотрудничество] — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что недавно «уже подступались к вопросу оптимизации белорусских загранучреждений, однако этот процесс идет недостаточно интенсивно»: «Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить».

 

 

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Тэги: внешняя политика дипломаты Персона: Александр Лукашенко

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