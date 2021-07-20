БХК призвал прокуратуры Минска и Бреста проверить условия содержания арестантов

Белорусский Хельсинкский комитет призвал прокуратуры Минска и Бреста отменить ограничения на передачи арестантам и проверить условия их содержания.

Белорусский Хельсинкский комитет обратился в прокуратуры Минска и Бреста с призывом отменить ограничения на прием передач для отбывающих административный арест, а также проверить условия их содержания, сообщается на сайте правозащитной организации, передает БелаПАН .

Из открытых источников БХК стало известно, что в связи с COVID-19 передачи для людей, которые находятся в изоляторе временного содержания и центре изоляции нарушителей Мингорисполкома, принимают только раз в неделю — по четвергам (с 10 до 17 часов).

«По многочисленным свидетельствам людей, содержавшихся в указанных учреждениях, известно также о том, что принятые от родственников по четвергам передачи административно задержанным и лицам, отбывающим административный арест, в камеры фактически не передаются. По освобождении из ЦИП, ИВС указанным лицам отдают передачи, настоятельно предлагая подписать документ о том, что они получили их своевременно», — говорится в сообщении.

«Также известно, что с 5 июля 2021 года "в связи с соблюдением эпидемиологических мероприятий по заболеванию коронавирусной инфекцией" временно не осуществляется прием передач для задержанных и отбывающих административный арест в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста», — отметили правозащитники.

В БХК обратили внимание, что ни один нормативный правовой акт не содержит формулировки «в целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Республики Беларусь COVID-19», в качестве основания для ограничения или запрета на передачи. Таким образом, убеждены в организации, «решение об ограничении/запрете приема передач подлежит отмене как не имеющее законных оснований».

«Ограничение/запрет приема передач не является мерой, адекватной заявленной цели, зато непропорционально ухудшает положение административно задержанных и людей, отбывающих административный арест, — считают правозащитники. — Меру в данном случае нужно рассматривать как направленную исключительно на причинение административно арестованному (задержанному) человеку нравственных и физических страданий, что недопустимо».

«Мера не учитывает права людей, которые по определенным соображениям отказываются от употребления в пищу отдельных продуктов питания или их компонентов (например молочного и животного происхождения), а также тех, кому употребление определенных продуктов противопоказано по медицинским показаниям», — говорится в сообщении.

В БХК отметили, что соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий по минимизации риска распространения COVID-19 в изоляторах контролируют специалисты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии департамента финансов и тыла МВД. «Вместе с тем, насколько нам известно, запрет на прием передач в целях соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий департаментом финансов и тыла не вводился», — отметили правозащитники.