Госстандарт приостановил работу более двухсот торговых объектов за полугодие

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В первом полугодии 2021 года Госстандарт приостановил работу 212 торговых объектов, в том числе восьми интернет-магазинов.

Фото: pixabay.com

Такие цифры названы в ходе состоявшейся 20 июля пресс-конференции, посвященной мерам по защите потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции, передает агентство «Минск-Новости».

«Следует отметить особенности 2021 года, — детализирует заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак. — Пандемия коронавируса перевернула предпочтения потребителей. Определяющая тенденция — возросший риск удаленных продаж. Надзорные органы Госстандарта продолжают освоение новых направлений. За первое полугодие областными инспекциями комитета было проведено 853 мониторинга интернет-магазинов. По их результатам выдано 763 предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений».

Иными словами, нарушения фиксируются почти в 90 % случаев. Госстандарт, отмечает докладчик, и впредь будет плотно работать с интернет-торговлей.

В сфере оборота продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, детализирует специалист, наиболее часто встречаются такие нарушения, как отсутствие предусмотренной для потребителя необходимой информации и несоответствия в подтверждающих документах. В совокупности на них приходится около 76 % выявляемых нарушений.
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Тэги: Госстандарт торговля проверки бизнеса Персона: Александр Бурак

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