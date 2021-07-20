Лукашенко заявил, что дипломаты должны работать в его интересах

«Или вы с народом, страной, президентом, или такие кадры не нужны», — заявил Александр Лукашенко 20 июля в Минске на совещании о приоритетах внешней политики с участием руководителей белорусских загранучреждений.

«Министр меня постоянно при назначении (я его приглашаю) убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность», — сказал Лукашенко (отрывок его выступления разместил телеграм-канал «Пул Первого»).

В ситуации «санкционной травли» достойный ответ могут дать только профессиональные и, самое главное, преданные своему делу и стране кадры, убежден Лукашенко. Он напомнил, что «дипломатическая служба сродни военной, с тем лишь отличием, что дипломат сражается за интересы Отечества на дальних подступах к его рубежам».

«Пришло время всю систему серьезно встряхнуть. Еще раз подчеркиваю: главе правительства, администрации, министру нужно дать принципиальную оценку работе с кадрами нашего внешнеполитического ведомства», — сказал он.

Как сообщалось, после президентских выборов 2020 года и в период массовых протестов в стране Лукашенко лишил дипломатического ранга ряд чиновников, не согласных с политикой властей. Среди них Павел Латушко, Игорь Лещеня, Василий Маркович, Владимир Астапенко, Павел Пустовой.