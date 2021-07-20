В Беларуси зарегистрировали 600 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 600 новых случаев COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

19 июля было зарегистрировано 658 новых случаев, 18 июля — 953, 17-го — 1021, 16-го — 1276. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 435 620, выздоровело 429 257 человек. Умерло 3344 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Более 768,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,24 млн граждан.