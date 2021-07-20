«Минскводоканал» вновь обещает столице воду из артезианских источников

Разрабатывается проектная документация по полному переводу водоснабжения в столице на артезианские источники, сообщил 20 июля на пресс-конференции начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» Антон Голоскок.

Он напомнил, что проект должен быть реализован к 2025 году.

«Мы приложим все усилия, чтобы к 2025 году он функционировал в полном объеме. Над документацией работает «Минскинжпроект» вместе с «Минскводоканалом». В дальнейшем будут планироваться строительные работы. Об этапности строительных работ говорить рано, пока проектные работы не завершены. Будем рассматривать этот вопрос в дальнейшем», — сказал Голоскок.

По его словам, сегодня 30% территории города снабжается из поверхностных источников, 70% — подземных. Ежесуточно Минск потребляет 450 тыс. кубометров воды.

Отвечая на вопрос о сносе водоразборных колонок в частном секторе, Голоскок заметил, что такая работа централизованно не проводится, колонки демонтируют при сносе частного сектора. «Даже при переводе города на артезианское водоснабжение колонки мы демонтировать не планируем», — отметил начальник производства.

Он сообщил, что протяженность водопроводных сетей в Минске составляет 3.100 км, работы по замене изношенных участков проводятся ежегодно. «Сегодня мы вышли на достаточно приличный показатель по замене сетей — более 3% сетей со сверхнормативным износом. За прошлый год мы проложили 30 км сетей и темпы планируем наращивать и в последующие годы», — сказал Голоскок.

Как ранее заметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, пока не все районы города обеспечены артезианской водой, а это порядка 180 тыс. кубометров в сутки. «Мы будем двигаться в несколько этапов. В самом Минске уже нет возможности подавать такую воду, поэтому будем задействовать станции, находящиеся за 30-40 км от города. Добурим там скважины, построим водоводы, которые приведут в Минск воду из подземных источников, и к 2025 году мы, безусловно, решим эту проблему», — заверил он.