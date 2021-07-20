Литва задержала еще 41 нелегального мигранта со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в Литве задержан 41 мигрант, незаконно пересекший границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.

Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1.497.

С начала 2021 года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 2.158 нелегалов — примерно в 26,5 раза больше, чем за весь 2020-й.

Среди задержанных граждане Ирака (1.153), Конго (182), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (74), Сирии (69), Афганистана (69), России (68) и других стран, а также лица, у которых не было документов.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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