По месту прописки Губаревича прошел обыск — его бывшую жену увезли в неизвестном направлении

По месту регистрации председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича прошел обыск, его бывшую жену Стасю Губаревич увезли в неизвестном направлении.

«Утром был обыск по адресу, где я прописан. Пятеро неизвестных увезли с собой Стасю Губаревич», — написал политик у себя в «Фейсбуке».

Как сообщил БелаПАН Губаревич, при обыске присутствовала одна из его дочерей. «С собой неизвестные забрали также коробку с вещами, что в ней — неизвестно», — добавил он.

Политик в данный момент находится на свободе.

Силовики уже приходили по месту регистрации Губаревича 14 июля. «Ко мне пришли. Подробностей не знаю. Дочь одна дома», — написала тогда Стася Губаревич в «Фейсбуке». В тот раз силовики уехали до ее прихода домой.